La Notte della Taranta | il megapalco è una delle strutture più capaci al mondo

Leggi su funweek

(Di lunedì 21 agosto 2023) Numeri da record per il. La struttura di quest’anno è una novità assoluta in quanto è unadi sostegno piùal: 33m di larghezza per 18 metri di profondità con un tetto di 24×20 in grado di sostenere 40 tonnellate di peso. Stessa tipologia di struttura, sempre in alluminio, è stata adottata come soluzione per le torri di ripetizione rispetto ai tradizionali sistemi in multidirezionale di acciaio ferroso. Numeri importanti anche per i video: più di 240mq di video led previsti con l’attivazione di 10 utenze straordinarie ENEL che si aggiungono ai 4 generatori di corrente utilizzati per servizi e show. I lavori di costruzione del mega palco di Melpignano sono iniziati ...