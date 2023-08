«La mia fidanzata Vera si è uccisa» | la versione di Apetrei per far credere al suicidio

(Di lunedì 21 agosto 2023) Una corda troppo fine per reggere il peso del suo corpo, i lividi, alcuni ancora sanguinanti, e le riscostruzioni che non combaciano, fornite dal fidanzato e dal suo amico. Questi elementi hanno portato ieri al fermo del manovale 33enne Gheorghe Ciprian, e del suo complice Costel Balan, di 31 anni, entrambi cittadini romeni indagati per l’omicidio diSchiopu, 25 anni moldava, nel Catanese. I carabinieri e la procura di Caltagirone non credono aldella giovane, ma bensì a una messa in scena anche piuttosto grossolana. Questa la tesi che prende corpo nella testa del procuratore Alberto Santisi e del sostituto Alessandro Di Fede, che coordinano le indagini dei militari del nucleo investigativo di Catania.avrebbe ucciso la compagna e poi, con l’aiuto di Balan, ne avrebbe inscenato ...

"LaVera si è uccisa", avrebbe detto - secondo quanto riporta il Corriere della Sera - Apetrei ai militari. Non era così.Lacara amica Victoria Amelina, scrittrice ucraina uccisa da un missile russo , in una sua ... un soldato in borghese che sul terrazzo di qualche bar pranza con la sua, godendo quelle ...... attualmente è felicementee non ci pensa proprio a tornare nel programma. 'Un ritorno in trasmissione non rientra nei miei progetti. Uomini e Donne è stato un percorso importante nella...

«La mia fidanzata Vera si è uccisa», la versione di Apetrei per far ... Open

Sul corpo di Vera Schiopu verrà disposta l'autopsia per chiarire la cause della morte. "La mia fidanzata Vera si è uccisa", la versione del fidanzato Apetrei per far credere al suicidio. Una corda ...Chiama i carabinieri "Correte, la mia fidanzata si è suicidata" ma finisce arrestato lui e l'amico: ci sono forti prove indiziarie che abbia invece ucciso ...