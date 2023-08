La mano di Magnanelli sulla nuova Juventus | ha giocato per Allegri | Pioli | Sarri e De Zerbi

Leggi su sportface

(Di lunedì 21 agosto 2023) Alla fine, nonostante Berardi sia destinato a rimanere in neroverde, launa bandiera del Sassuolo l’ha presa e sembra aver fatto subito breccia nel cuore di tutti. Francesco, primatista di presenze del club emiliano, non è passato inosservato al suo debutto da collaboratore tecnico dello staff di Massimiliano. Del resto lo ha detto Federico Chiesa che dopo lo splendido 3-0 all’Udinese ha speso belle parole per il nuovo arrivato: “Mi trovo bene, non siamo fermi, ci muoviamo, è quello che ci chiede il mister anche da quando è arrivato. Proviamo molte cose. Mi trovo bene”. Massimilianocercava un collaboratore in estate e l’ex capitano neroverde è stato l’uomo giusto. Un fedelissimo a tutti gli effetti. Nel 2022 ha appeso le scarpe al chiodo dopo una ...