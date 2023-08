La Lazio è un Lecce di lusso Repubblica

(Di lunedì 21 agosto 2023) Il crollo della, con conseguenti accuse di Sarri che parla come se non facesse l’allenatore lì da due anni. Cosa scrivedella partita che ilha vinto 2-1 e che fino all’84esimo stava perdendo 2-1. In due minuti, due soli minuti, laha conosciuto l’amarezza di sale della sconfitta dopo i lunghi e dolci minuti della vittoria desiderata, ma quando le cose si rovesciano in questo modo non sempre c’è lo zampino del caso, almeno non in questo: laè undi, o ilunaoperaia (stessi principi di gioco, diversa caratura di giocatori), e nella lotta di classe la voglia popolana ha soppiantato la presunzione elitaria dei vicecampioni d’Italia. Sarri a fine gara ...

Lachiude in vantaggio 1 - 0 il primo tempo contro il, con gol di Immobile al 26 , e sembra avviata verso la prima vittoria in campionato, ma nei minuti finali accade l'imprevisto: prima ...ROMA - Laricomincia dalle sue vecchie contraddizioni: apaga ancora quell'anarchia che le era costata errori e rimpianti anche in passato . È sparita dalla scena nel momento cruciale della partita. ...Intanto anche la, soprattutto dopo il flop di ieri a, vuole completare la rosa con altre pedine. Per Samardzic devono prima uscire Marcos Antonio e Basic, poi il secondo portiere e magari ...

Serie A, Lecce-Lazio 2-1: Almqvist e Di Francesco ribaltano Sarri nel finale - Sportmediaset Sport Mediaset

Inizia nel migliore dei modi il campionato del Lecce. Allo stadio Via del Mare i salentini hanno battuto in rimonta 2 a 1 la Lazio, nella partita disputata ieri sera valida per la prima giornata di se ...ROMA - La Lazio ricomincia dalle sue vecchie contraddizioni: a Lecce paga ancora quell’anarchia che le era costata errori e rimpianti anche in passato. È sparita dalla scena nel momento cruciale della ...