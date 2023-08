La Lamborghini ha organizzato un corso di guida sulla neve in Nuova Zelanda

(Di lunedì 21 agosto 2023) I clienti della regione Asia-Pacifico si sono incontrati al Southern Hemisphere Proving Grounds per tre giorni disu ghiaccio. Gli istruttori dili hanno accompagnati per insegnare loro come migliorare le loro abilità disul ghiaccio al volante delle supercar. L’evento ha anche dato ai visitatori la possibilità di provare la

E' partita la nuova campagna di educazione stradale che la Polizia di Stato haper questa estate 2023 : dal 30 giugno al 3 settembre i consigli di guida sicura e ...farà tappa la...L'avvenimentosul lungomare Federico II, località individuata come particolarmente frequentata dalla Movida estiva, prevede la presenza dellaHuracan in dotazione alla Polizia ...Prima del grande show di Elettra, alle 21:30 salirà sul palco Francesco D'Aleo, un ... Se vuoi raggiungere l'evento senza stress, la Pro Loco di Tottea haun servizio di bus - ...

Anteprima Notte + Rosa, una carica Elettra per Porto Sant'Elpidio: in ... Laprovinciadifermo.com

PORTO SANT’ELPIDIO - E’ tutto pronto per immergersi nella settimana più rosa della riviera marchigiana, in tutto sono tre tappe: domani sera in piazza Garibaldi con ...Anteprima di lusso all’evento clou della stagione estiva, lunedì 21 agosto, alle 22 in piazza Garibaldi, sarà il concerto di Elettra Lamborghini ... con accesso organizzato in via Palermo ed uscita da ...