La Finale ATP Masters 1000 di Cincinnati | una partita indimenticabile

(Di lunedì 21 agosto 2023) Il 20 Agosto del 2021 si è svolta un’di tennis tra Djokovic e Alcaraz, un match che senza dubbio rientra tra le più belle partite della storia del tennis, sia per la sua durata di 4 ore, che per l’incredibile performance dei due atleti. Un’emozionantedi 4 Ore La finalissima dell’ATPdi, che ha visto sfidarsi Djokovic e Alcaraz, si è distinta per durata e spettacolarità. Un incrocio di racchette durato quasi 4 ore, tra colpi micidiali e uno spettacolo mai visto prima. Per rivivere a pieno l’emozione della, Sky Sport Tennis ha deciso di dedicare 24 ore di programmazione ad un alternanza di repliche integrali, sintesi ed highlights dei colpi più significativi. Non mancheranno momenti di analisi con ...

Di conseguenza, 'la- maratona dell'Masters 1000 di Cincinnati tra Djokovic e Alcaraz, durata quasi 4 ore, rientra senza dubbio tra i match più belli della storia del tennis. Per ......- 6) contro il giovane talento spagnolo in una gara per che ha infiammato il pubblico nella...Gioia incontenibile per il serbo che è sembrato un giovane tennista alla vittoria del suo primo: ...Cercava la rivincita, Novak Djokovic (2) contro Carlos Alcaraz (1), e rivincita stata. Contrariamente all'ultimadi Wimbledon, quella di Cincinnati ha incoronato il serbo, che ha battuto lo spagnolo in rimonta per 5 - 7 7 - 6 (...

ATP Cincinnati LIVE finale: Djokovic vince una partita clamorosa contro Alcaraz e si prepara a soffiargli il n°1 Ubitennis

Una partita che ci rimarrà nel cuore e nel cervello. La Finale del Masters1000 di Cincinnati tra Novak Djokovic e Carlos Alcaraz è stata dai contenuti epici, senza ombra di dubbio, per la qualità tenn ...Djokovic-Alcaraz, la finale epica di Cincinnati in onda per 24 ore su Sky, Novak Djokovic si conferma il re indiscusso del torneo di Cincinnati. Il campione serbo ha conquistato oggi il suo terzo tito ...