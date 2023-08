La distanza tra i Verdi tedeschi e gli attivisti climatici rischia di diventare incolmabile

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 21 agosto 2023) Il buon risultato raggiunto daialle elezioni legislative tedesche del 2021 e la partecipazione alla coalizione di governo guidata dal cancelliere Olaf Scholz si stanno rivelando un pericoloso boomerang per gli ambientalisti. Un anno e mezzo dopo le consultazioni, i membri del partito ecologista si ritrovano segnati da scandali, delusi dalle difficoltà nell’implementare i punti chiave del proprio programma elettorale e in crisi di consensi. Il movimento, che fino a non molto tempo fa era considerato il perno della rivoluzione verde europea, non è riuscito a conciliare l’ideologia con il pragmatismo necessario al governo ed ha proposto soluzioni radicali, come quella riguardante l’abbandono dei combustibili fossili per energia e riscaldamento, senza tenere conto delle congiunture internazionali e della ritrosia dei partner dell’esecutivo. Lo scoppio della guerra ...