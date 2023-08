La diligenza di Giorgetti previene gli assalti | Manovra complicata | non si potrà fare tutto

(Di lunedì 21 agosto 2023) Sulle pensioni, per il ministro dell'Economia, "non c'è nessuna riforma o misura previdenziale che tiene nel medio e lungo periodo con i numeri della natalità che vediamo oggi in questo Paese". E sul 2024 pesa la spada di Damocle dell'Ue

il ministro ha rimarcato come il finanziamento di attività di servizio pubblico 'con risorse della collettività deve essere opportunamente improntato ai canoni di parsimonia e del buon padre di famiglia'. Il finanziamento delle attività di servizio pubblico con risorse della collettività - incalza - deve essere improntato ad rigido controllo, alla parsimonia e di un padre famiglia. Ogni meccanismo di finanziamento a carico della fiscalità generale - ha concluso - deve

Sulle pensioni, per il ministro dell'Economia, "non c'è nessuna riforma o misura previdenziale che tiene nel medio e lungo periodo con i numeri della ...La premier: le critiche di Tajani sulla questione di metodo Le comprendo, ma non bisognava far girare la notizia. Paga a 9 euro all’ora, do il mandato al Cnel e vediamo ...