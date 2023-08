La Caronnese pareggia in Svizzera | con il Balerna finisce 2-2

(Di lunedì 21 agosto 2023)2-2 l’allenamento congiunto del weekend che ha visto in campo lacontro il, in. Pronti via e rossoblù in vantaggio: Lorusso subisce fallo e a seguito di punizione calciata da Zibert tocca a Galletti con una splendida spizzata gonfiare la rete. Buono l’approccio al match della formazione di Roberto Gatti che ...

BALERNA – Trasferta svizzera positiva in quel di Balerna per la Caronnese di mister Roberto Gatti che giorno dopo giorno viene plasmata dal suo allenatore a dovere in vista dei primi impegni ...