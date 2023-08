La bolletta che stai pagando può essere falsa | panico per le nuove truffe luce e gas | Controlla subito

Leggi su grantennistoscana

(Di lunedì 21 agosto 2023) Attenzione alle false bollette die gas. I truffatori sono sempre agguerriti ma c’è un modo perre la veridicità delle tariffe. Si può verificare in fretta se l’offerta che ci viene proposta è seria e attendibile o se è solo uno dei tanti tentativi di truffa nell’ambitoe gas, un fenomeno purtroppo in aumento. Attenzione alla false bollette, ecco come possiamo smascherare i truffatori – grantennistoscana.itsue gas: un triste capitolo che non smette di aggiornarsi di nuovi episodi. I più bersagliati dalle astuzie e dai raggiri dei malintenzionati sono prima di tutto le persone più fragili, a partire dagli anziani. I truffatori, purtroppo, sono in costante aggiornamento, pronti a inventarsi sempre qualche nuova truffa per raggirare le loro vittime designate. Quelle ...