La battaglia del grano di Mosca contro Kyiv Mentre Istanbul prova a mediare

Leggi su formiche

(Di lunedì 21 agosto 2023) L’ipotesi di “resuscitare” l’accordo sulnella sua forma originale si fa sempre più lontana. A più di un mese di distanza, il ritiro unilaterale didall’accordo sponsorizzato dalle Nazioni Unite per mantenere costante l’afflusso delucraino al bisognoso mercato globale appare come definitivo. E gli sforzi diplomatici profusi verso altre soluzioni sembrano esserne la conferma. Il Cremlino sarebbe infatti già al lavoro per creare una nuova versione dell’accordo sul, secondo quanto riporta il quotidiano tedesco Bild, in collaborazione con Turchia e Qatar. Il nuovo accordo trilaterale proposto davedrebbe la Federazione Russa nel ruolo di fornitore della materia prima (le cifre disponibili si aggirano intorno alle 100 milioni di tonnellate), il Qatar nel ruolo di acquirente e ...