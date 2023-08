Juventus | Yildiz non perde tempo dopo le parole di Allegri | nuovo taglio di capelli per il turco FOTO

(Di lunedì 21 agosto 2023) “Domani si taglia iperché se li è toccati cento volte”. Ledi Massimilianoin conferenza stampail successo dellasull’Udinese evidentemente sono state prese sul serio da Kenan, al quale erano indirizzate ledel tecnico. Già, perché il fantasista, ormai parte integrante della Prima Squadra bianconera, non ha persoe questo pomeriggio ha postato su Instagram unacon ilpiù corto.Story SportFace.

Il giovane talento della Juve non ha decisamente ignorato le parole del suo allenatore. Yildiz, tramite il suo profilo Instagram, ha infatti pubblicato nelle story il nuovo taglio di capelli. Sono state queste le parole di Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, a proposito dell'esordio del giovane Kenan Yildiz con la maglia bianconera.

La Juventus, in questo finale di Calciomercato estivo, ha promosso in prima squadra Kenan Yildiz. Il turco classe 2005 piace molto a Massimiliano Allegri, che lo ha fatto esordire. Nella giornata di oggi, il fantasista turco è andato a tagliarsi i capelli da Matteo Rosucci, fratello della centrocampista della Juventus Women Martina.