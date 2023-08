(Di lunedì 21 agosto 2023) Mentre stiamo per mettere ufficialmente in archivio la prima giornata di campionato, è già tempo di pensare al secondo turno dellaA 2023-2024 che si giocherà nel corso del prossimo weekend. Si partirà il 26 agosto con i primi quattro anticipi in, mentre si concluderà il 28 agosto con gli ultimi posticipi. Uno degli incontri più interessanti dell’intero weekend sarà quello che si giocherà domenica 27 agosto alle ore 18.30 e metterà di fronte. Una sfida di grande importanza per entrambe le squadre, che si trovano ai nastri di partenza di un campionato che dovrà emettere sentenze ben definite per le rispettive stagioni. I bianconeri sono pronti per l’esordio stagionale all’Allianz Stadium, mentre dall’altra parte i felsinei guidati da mister Thiago Motta cercheranno di confermare quanto ...

Juventus-Bologna, Serie A: quando si gioca Data, calendario, programma, orario, tv e streaming OA Sport

La Juventus si ritrova con Dusan Vlahovic e Federico Chiesa, in ottima forma, cosa che non si vedeva da tempo. Il numero sette inizia la stagione come l'aveva terminata, vale a dire ...Andrea Cambiaso è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo l'ottima prova offerta nella vittoria della Juventus sul campo dell'Udinese.