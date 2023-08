Juventus | Allegri bacchetta Yildiz | “Si è toccato 100 volte i capelli | domani se li taglia” VIDEO

(Di lunedì 21 agosto 2023) L’esordio in Serie A di Kenan Y?ld?z – all’85’ di Udinese-– sarà accompagnato per sempre anche da un aneddoto. Interrogato sul debutto del classe 2005 turco, Massimilianoha riservato una stoccata alla Carlo Mazzone al talento della Next Gen bianconera: “Intantosi. Perché se li è toccati 100se li devere: questo intanto per fare le cose come si deve. Al di là di questo è un ragazzo che ha delle qualità”. SportFace.

Contentezza nei volti dei giocatori bianconeri, ma soprattutto soddisfazione nel volto di. Concludendo, buon inizio di stagione per la, qualcosa di promettente e concreto, e data l'...2) Massimilianoè diventato il secondo allenatore dellaa tagliare il traguardo delle 250 vittorie considerando tutte le competizioni dal 1929/30, dopo Giovanni Trapattoni (319). 3) ...Come la nuovadi Max, che senza le fatiche delle coppe europee vuole fare uno step in più sul tema dell'aggressione alta e del controllo del gioco. 'Dobbiamo giocare così, questo è ...

Allegri: "Chiesa vale 14-16 gol, da esterno è sprecato. Che bravo Cambiaso" La Gazzetta dello Sport

Colpo di scena Juve, Allegri è avvertito. Parte il campionato di Serie A ed arrivano già i primi avvertimenti per Massimiliano Allegri. Udinese–Juventus ha segnato l’esordio della Juventus di ...ESORDI VINCENTI - La Juventus ha raccolto sette vittorie e un pareggio negli ultimi otto esordi stagionali in Serie A, segnando esattamente tre gol in cinque di questi. MISTER, SONO 250! - Massimilian ...