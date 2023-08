Juve | zero minuti per Kostic | i due giovani e il 'fattore' Mckennie cambiano gli scenari sul futuro

La dirigenza dellain tribuna all'Allianz Stadium (LaPresse) - Calciomercato.itPer quanto ...nel luglio 2021 era riuscito a strappare il centrocampista proprio al Paris Saint Germain a costo. ...... che si chiudera' con le partite di oggi, e la Juventus ha esordito sul campo dell'Udinese, battendola tre ae questa mattina alla Borsa di Milano i titoli del club bianconero salgono del 3,3% a ...Sarà difficile per laquest'anno, ma senza Coppe Europee, avrà la possibilità di concentrarsi ... come scritto in precedenza, la Juventus ha vinto per tre ain casa dell'Udinese. Buona ...

Udinese-Juve 0-3: la festa di Allegri la firmano Chiesa, Vlahovic e Rabiot Tuttosport

L'ex centrocampista della Roma Radja Nainggolan ha parlato del campionato alla pagina Instagram parlamoderoma2.0: "Serve un po' di fiducia, la Juve dominava il campionato quando c'eravamo noi, adesso ...Nonostante il risultato di 0-2, l'amichevole tra Juventus Next Gen e Novara ha regalato spunti interessanti per i giovani bianconeri. In sintesi, è stata una buona prova con la ...