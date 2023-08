Juve | super-partenza | Udinese demolito con Chiesa | Vlahovic e Rabiot

(Di lunedì 21 agosto 2023) Lantus inizia il suo campionato con una convincente vittoria per 3-0 su un campo difficile come quello dell', con i padroni di casa apparsi ancora in fase di rodaggio. Per la formazione di Allegri decisivi(su rigore) e, tutti a segno nel primo tempo. Sottil sceglie il suo classico 3-5-2 con in avanti la coppia Thauvin-Beto, solo panchina per Samardzic (entrato nella ripresa); dall'altra parte lasi schiera a specchio con Weah largo a sinistra e Cambiaso a destra, in attacco. Nemmeno il tempo di iniziare e gli ospiti sbloccano la sfida proprio con una giocata dei suoi due attaccanti:recupera palla approfittando di un errore di Zarraga, arriva al limite e scarica su ...

UDINE (ITALPRESS) – La Juventus inizia il suo campionato con una convincente vittoria per 3-0 su un campo difficile come quello dell'Udinese, con i padroni di casa apparsi ancora in fase di rodaggio.