Juve | offerta per Kamara del Borussia Dortmund

(Di lunedì 21 agosto 2023)dei bianconeri per Abdoulaye, centrocampista guineano classe 2004 delNuovo nome per il calciomercato della. Secondo quanto riportato da L’Equipe, i bianconeri avrebbero fatto unalper Abdoulaye. Centrocampista di interdizione guineano classe 2004, per lui i bianconeri hanno pronti 4 milioni bonus inclusi. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNTUSNEWS24.COM

Calciomercatoal Borussia Dortmund per KamaraSecondo quanto riportato da 'L'Equipe', laavrebbe già presentato un'al Borussia Dortmund per la cessione del cartellino del ...Sempre secondo il quotidiano francese la Juventus avrebbe formulato nelle scorse ore un'di prestito oneroso con obbligo di riscatto facilmente raggiungibile a 4 milioni di euro , bonus ...Allegri svela tutto parlando della questione. In dettaglio tutto quello che è stato detto a proposito della Juventus. Nel corso di un'intervista rilasciata alla trasmissione sportiva 'Domenica ...

Offerta lampo della Juve: nuovo centrocampista per Allegri CalcioMercato.it

Lukaku o no, è già Chiesa il miglior acquisto per la Juve. E il rinnovo... Prime pagine 20 agosto: 'Aridatece altri Mazzone' e 'Osimhen e Lautaro subito padroni'. 'Milan PuGiLe' ...Tra chi dice no c'è anche Radu Dragusin. Nella ristretta cerchia di calciatori in grado di resistere alle tentazioni milionarie degli arabi ci sarebbe anche il 21enne difensore rumeno del Genoa. Stand ...