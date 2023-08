Juve-Lukaku | non è ancora finita | ma il Chelsea ha pronto il piano B

Tanti gli argomenti trattati dall'extra mercato e rimpianti estivi. CORREA - 'Vuole spazio e ...- 'Sicuramente in un mondo in cui quello che oggi è 'sì' e domani diventa 'no', ci sono ...resta sullo sfondo. Come avevamo anticipato, il belga è una delle opzioni su cui Tiago Pinto ... Lanon ha le coppe, deve alleggerire il suo monte ingaggi e sfoltire la rosa e allora Kean ...... la società deve affrontare la difficile scelta di perseguire opportunità di mercato, come le piste per Domenico Berardi e Romeluancora nel vivo della trattativa.

La Juve non molla Lukaku e Berardi resta in attesa: la situazione Corriere dello Sport

ROMA (ITALPRESS) - Ai microfoni della prima puntata del nuovo format della Lega Serie A, "Radio Serie A con Rds", l'amministratore delegato dell'Inter, Bep ...Intervenuto ai microfoni di Radio Serie A, Beppe Marotta è tornato a parlare di Romelu Lukaku, sempre in attesa della Juve ma ancora senza una squadra. Ecco.