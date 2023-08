Juve-Lukaku | non è ancora finita | ma il Chelsea ha pronto il piano B | Primapagina

(Di lunedì 21 agosto 2023) 2023-08-21 13:10:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news pubblicata sul web: Romeluntus, non è. L’attaccante belga continua a essere una priorità dei bianconeri, che l’hanno scelto per sostituire il partente Dusan Vlahovic. Il gol all’Udinese non cambia gli scenari, il serbo resta in vendita, al di là della dichiarazione di ieri sera di Cristiano Giuntoli: “Siamo contenti della squadra che abbiamo. I nostri attaccanti sono bravi e puntiamo su di loro”. Parole di circostanza, di chi sa che prima di comprare deve vendere. Il tempo stringe, ma nessuna opzione va scartata: nemmeno quella che prevede il trasferimento dell’ex viola a Londra. Il, dopo aver speso oltre 180 milioni di euro per Romeo Lavia del Southampton e Moises Caicedo del Brighton, metterà ...

Vlahovic è da tempo nei discorsi di mercato col Chelsea per lo scambio con, che però ad ora ... Questo può essere il suo anno e lanon può che augurarselo. La condizione primaria è però che ...OPZIONE ARABIA SAUDITA - Di certo il Chelsea vuole risolvere la granaprima possibile. Un ... Se non andrà alla, il Chelsea spingerà per cederlo in Arabia Saudita, dove ha più di un ...Tanti gli argomenti trattati dall'extra mercato e rimpianti estivi. CORREA - 'Vuole spazio e ...- 'Sicuramente in un mondo in cui quello che oggi è 'sì' e domani diventa 'no', ci sono ...

Juve-Lukaku, non è ancora finita: ma il Chelsea ha pronto il piano B Calciomercato.com

Lukaku ha lasciato tanta delusione, mi limito a ripetere questo. Dove andrà Adesso cominciano a chiudersi le strade. In Italia Io penso di no, ormai mancano 10 giorni (chiaro riferimento alla Juve, ...Il calciomercato della Juventus verte sulla spinosa situazione dell'attacco: Kean è sempre più alla porta, con Allegri che tenta l'assalto a Lukaku ...