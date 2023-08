Juve | Kean potrebbe partire | piace in Premier e Liga

(Di lunedì 21 agosto 2023), Moiselasciare lain questi ultimi giorni di mercato:sia inLeague che LaLe strade die dellaro nuovamente dividersi durante gli ultimi giorni di mercato, nonostante le parole di Giuntoli sul futuro del giocatore. Stando a quanto riportato da Tuttosport, infatti, l’attaccante attualmente fermo ai box per infortunio (conta di recuperare per il Bologna) ha richiesta inLeague. Suavrebbero messo gli occhi il Siviglia e il Fulham che cerca il sostituto di Mitrovic, passato all’Al Hilal per 52 milioni. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNTUSNEWS24.COM

Centravanti di esperienza nonostante la giovane età,ha messo a segno 22 gol in 95 presenze in Serie A, di cui 6 lo scorso anno alla. La formula di Tiago Pinto è sempre la stessa: prestito ...Moise(LaPresse) - Calciomercato.itSul canterano classe 2000 si sono posate le attenzioni del Milan, ma lachiude all'ipotesi prestito senza obbligo di riscatto. In caso di cessione, ...09:19 21 Agostoe Soulé sul mercato: le ultimeNegli ultimi giorni di mercato, la Juventus proverà a completare l'operazione cessioni per arrivare a 100 milioni di euro complessivi. Su,...

CALCIOMERCATO - La Juventus sta cercando nuove forze per la sua trama offensiva. Ecco perché, con suo grande rammarico, Moise Kean (23 anni) potrebbe esaurire ...Al momento è fermo ai box Moise Kean ma potrebbe essere lui il giocatore sacrificato per arrivare alla rosa composta da 22 giocatori di cui ha parlato Massimiliano.