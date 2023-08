Juve | incidente stradale prima del match con l' Udinese | cosa è successo

Prima del match che ha visto la Juventus trionfare a Udine con il risultato di 3 - 0, si è verificato unche ha visto protagonista il pullman dei bianconeri nel tragitto che porta allo stadio ......Rabiot) e permettendo alla Juventus giunta allo stadio in leggero ritardo a causa di un... Lacomincia bene, imponendo un ritmo alto e cercando il recupero alto in maniera insistita. ...I calciatori della Juventus , che stavano raggiungendo l' Udinese Arena a bordo dell'autobus ufficiale della società, hanno dovuto cambiare mezzo in seguito a un singolare. Il pullman della ...

Il pullman della Juventus tampona un'auto della polizia UdineToday

Prima del match che ha visto la Juventus trionfare a Udine con il risultato di 3-0, si è verificato un incidente che ha visto protagonista il pullman dei bianconeri nel tragitto che porta allo stadio.Risultato: in venti minuti i due hanno messo l'Udinese all'angolo segnando due reti (cui si sarebbe poi aggiunto il gol di Rabiot) e permettendo alla Juventus giunta allo stadio in leggero ritardo a ...