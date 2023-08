Partenza sprint. La Juventus è partita col piede giusto nella prima giornata di Serie A 2023/2024 andando a vincere col finale di 3 - 0 alla Dacia Arena contro l' Udinese ...Infatti Vittoria Messina, con il suo caratteree il suo spirito combattivo, non ... autentico "artigiano della carne", tra politica, tifo per lae storie d'amicizia va via un altro ...... con La Rosa attuale arriviamo terzi come lo scorso anno" o anche: "Ma un centravanti vero lo compriamo o no" e poi: "Metti un Carlos Tévez lì davanti a questae diventa" e ancora:...

Juve inarrestabile con Chiesa: ecco da quanto non faceva tre gol nel primo tempo Corriere dello Sport

Udinese ko 3-0 alla Dacia Arena: il nazionale azzuro, in rete dopo un minuto e quarantotto secondi, come un grande ex del passato dei bianconeri ...Per il tecnico probabilmente non arriverà più nessuno dal mercato ma nonostante la bella prova con l'Atalanta per i fan manca ancora un vero bomber ...