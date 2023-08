Juve | Chiesa+Vlahovic… altro che mercato

Leggi su calcionews24

La Juventus travolge l'Udinese alla prima giornata e lo fa con le splendide prestazioni di Chiesa e Vlahovic, spesso accostati al mercato. Da ormai un mese e mezzo, dall'inizio del mercato, si è sempre parlato di due possibili uscite dai bianconeri per fare cassa: la prima quella di Chiesa "perché non adatto a fare la seconda punta" e la seconda quella di Vlahovic infilato come pedina di scambio per Lukaku col Chelsea e accostato a diverse big euorpee (Bayern e Real). Due squilli, uno per uno, per allontanare le voci e dare conferma di quanto la loro volontà sia forte di restare in bianconero.