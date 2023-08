(Di lunedì 21 agosto 2023) La Nazionale Italiana18 divola a Zagabria, dove dal 23scenderà sul tatami per conquistare medaglie ai Mondiali di Categoria. Ci saranno 65 nazioni in gara e gli Azzurri sono pronti per lottare, per un posto nella storia. Si sono conclusi i vari raduni di preparazione e da domanirespirerà l’atmosfera della competizione iridata. Parteciperanno gli atleti delle categorie più leggere (-40, -44 kg F, -50, -55 kg M) che saranno chiamati sui tatami della Zagreb Arena. Di seguito la delegazione azzurra (fijlkam.it): Miriam Tempesta (40), Rachele Moruzzi (44), Alice Bersellini, Elena Storione (48), India Serafini (52), Sara Cardella, Martina Capezzuto (57), Maila Pagliaro (63), Aurora Mengia (70), Lucia Magli (+70), Francesco Crociani, Thomas Sassi (50), Emiliano Lattanzi, Raffaele Sodano (55), ...

... fasi finali della Nations League , Europei21 di calcio, Tour de France su Rai 2, Mondiali ... Alle 16:00 ci sarà una replica della terza giornata del Master Top 36 di, da Budapest, in ...... Antropova aveva giocato una partita con la nazionale russa giovanile (Europeo16 nel 2017) e ... Ma anche nel canottaggio, pugilato, vela, atletica leggera, biathlon,, sci alpino, lotta. Nel ...ore 14:40 - RAIDUE HD: Ciclismo: Mondiali 2023 - Uomini23 Strada + MTB Donne (diretta) da ... Alle 14:40 ancoracon la replica del Master Top 36 di Budapest, in Ungheria. Spazio alle finali ...

Judo Under 18, l'Italia al Mondiale dal 23 agosto: obiettivo podio Il Faro online

Il campione piacentino Thomas Sassi del Judo Shiai Piacenza, dopo aver gareggiato al campionato europeo in Portogallo con la nazionale under 18, è stato convocato anche al campionato del mondo di judo ...Il piacentino Thomas Sassi del Judo Shiai Piacenza dopo aver gareggiato al Campionato Europeo in Portogallo con l’Italia Under 18 ha ricevuto anche la convocazione per il Campionato del Mondo Cadetti ...