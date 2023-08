Judo | i convocati dell’Italia per il Mondiale Cadetti | 20 azzurrini protagonisti a Zagabria

(Di lunedì 21 agosto 2023) Dopo aver ottenuto tre medaglie agli Europei di categoria in Portogallo, la Nazionale italianadisi appresta ad affrontare i Campionati Mondiali 2023 dida mercoledì 23 a domenica 27 agosto. Oltre 570 atleti provenienti da 64 Paesi diversi sono iscritti alla rassegna iridata riservata aika nati dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2008. Lucio Tavoletta, numero 1 del rankinge campione continentale in carica nei 73 kg, è probabilmente la punta di diamante della spedizione tricolore insieme a Cristiano Mincinesi, testa di serie n.2 del seeding nei 90 kg dopo l’argento agli Europei Under 18. In tutto saranno venti gliimpegnati nella capitale croata per l’evento più importante della stagione per questa classe ...

Pronta la squadra degli azzurrini in partenza per la Croazia, capitanata da Maila Pagliaro e da Lucio ...L'asd Centro Sport TerapiaRavenna è orgogliosa di annunciare che due suoi atleti: Mirko Brighi (kg. 81) e Danilo Brunetto (Kg. 73) sono statiper i Campionati Europei Suds (Federazione Internazionale per gli ...L'Asd Centro Sport Terapia Ravennaè orgogliosa di annunciare che due suoi atleti: Mirko Brighi (kg. 81) e Danilo Brunetti (Kg. 73) sono statiper i Campionati Europei Suds (...

Scatta la missione della nazionale italiana Under 18 di Judo, che parte per Zagabria, sede da mercoledì a domenica prossima dei campionati del mondo cadetti. Saranno 65 le nazioni in gara e quasi ...Due atleti dell'ASF Centro Sport Terapia Judo Ravenna sono stati convocati per i Campionati Europei SUDS: Mirko Fabbri e Danilo Brunetto rappresentano la società ravennate con grande soddisfazione. La ...