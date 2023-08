Jess Lagertha sensualità | potenza e classe ecco chi la personal Trainer del momento

Leggi su citypescara

(Di lunedì 21 agosto 2023) C Quali sono gli obiettivi che ti sei prefissata nel tuo percorso nel mondo del bodybuilding? Sicuramente non è per tutti, è uno sport che porta tanti anzi tantissimi sacrifici anche a livello sociale, non parlo solamente dell’aspetto alimentare! Come bilanci la tua routine di allenamento con gli altri aspetti della tua vita quotidiana? Ovviamente e composto da diverse fasi, la fase di costruzione chiamata comunemente la fase di massa o bulk dove c’è un sorplus calorico. Nella fase di preparazione ovviamente tutto diventa più pesante, allenamento, alimentazione più stretta, stress, stanchezza fanno il loro giocoQuali sono i vantaggi che hai riscontrato nel praticare il bodybuilding, sia fisicamente che mentalmente? Ovviamente purtroppo…. questo sport viene oramai visto come un sinonimo di utilizzo di anabolizzanti in quanto la gente ignorante in questo… Crede che noi atleti solamente ...