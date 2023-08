Italia-Bosnia | Europei volley femminile 2023 | programma | orario | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di lunedì 21 agosto 2023) L’affronterà laErzegovina nella quarta partita deglidi. La nostra Nazionale ha vinto le prime tre partite, imponendosi sempre per 3-0 contro Romania, Svizzera e Bulgaria. Le azzurre hanno avuto la meglio con assoluta facilità contro compagini inferiori e il discorso dovrebbe ripetersi anche contro la formazione balcanica. L’appuntamento è per martedì 22 agosto (ore 21.15) al PalaRuffini di Torino. Le Campionesse d’Europa inseguiranno il quarto successo consecutivo, in modo da blindare definitivamente il primo posto nel raggruppamento alla vigilia del match conclusivo contro la Croazia. Il CT Davide Mazzanti dovrebbe insistere con la formazione titolare ammirata nelle prime tre uscite: Ekaterina Antropova opposto, Alessia Orro ...