Italia-Angola | Mondiali basket 2023 | programma | orari | tv | streaming

(Di lunedì 21 agosto 2023) L’sfiderà oggi a Shenzen (Cina) la Nuova Zelanda nel secondo e ultimo incontro valevole per la Solidarity Cup(nel primo match gli azzurri hanno battuto il Brasile per 93-87) e poi volerà nelle Filippine, luogo in cui venerdì 25 agosto gli azzurri affronteranno l’nel proprio esordio aidi. L’incontro tra il gruppo di Gianmarco Pozzecco e la compagine africana comincerà alle ore 10:00ne a Manila: in palio ci sarà un’importante vittoria valida per il girone A. Ricordiamo che, dopo il debutto contro l’, l’, che finora ha vinto sei partite su sei nell’avvicinamento a questa rassegna iridata, dovrà poi sfidare la Repubblica Dominicana domenica 27 agosto sempre alle ore 10:00 e le ...