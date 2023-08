Israele potrebbe accettare il nucleare sotto controllo Usa in Arabia Saudita?

Leggi su formiche

(Di lunedì 21 agosto 2023) Quando il presidente statunitense, Joe Biden, incontrerà il primo ministro, l’erede al trono Mohammed bin Salman, al G20 in India, i duero avere un momento riservato e discutere dei rapporti bilaterali in una stanza appartata dal resto del vertice internazionale (sono questi gli incontri che contano davvero al G20). Sull’agenda delle discussioni il posto principale ce l’ha sicuramente l’intesa tra Washington e Riad che dovrebbe includere anche. Sul tavolo c’è un altro accordo a tre dal potenziale simile a quello di Camp David, che porterebbe a nuove relazioni due Paesi alleati americani e rivali storici (esattamente come erano Corea del Sud e Giappone) e che avrebbe una capacità potenziale di sconvolgere le dinamiche della regione – in questo caso il Mediterraneo allargato, nel caso di Camp David l’Indo ...