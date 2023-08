(Di lunedì 21 agosto 2023) Occorrono912di euro per ricostruire. È, in estrema sintesi, la previsione di spesa messa nero su bianco nel rapporto sullo stato della, a sei anni dal...

Bardonecchia, ruspe e soccorsi in azione dopo lo tsunami di fango Dopo le Marche,e l'Emilia ... Numeri che però non si fermano, ma aumentano di anno in anno, in media diunità, e che ...... ubicato in località 'del Crati'. Denunciati per attività di gestione di rifiuti e scarico ...di reflui urbani maleodoranti allo stato liquido con l'interessamento di una superficie pari a...... ubicato in località 'del Crati'. Denunciati per attività di gestione di rifiuti e scarico ...di reflui urbani maleodoranti allo stato liquido con l'interessamento di una superficie pari a...

Ischia, mille case inagibili servono altri 912 milioni per il piano ricostruzione ilmattino.it

Occorrono altri 912 milioni di euro per ricostruire Ischia. È, in estrema sintesi, la previsione di spesa messa nero su bianco nel rapporto sullo stato della ricostruzione, a sei anni ...La ricostruzione post calamità è partita ad Ischia, anche se per realizzarla manca quasi un miliardo di euro (per la precisione 912 milioni): è questa la sintesi della relazione annuale sullo stato de ...