Iran | stretta su hijab | fino a 15 anni di carcere per le donne che non lo indossano

Il codice di abbigliamento islamico riguarda anche le donne straniere, che potranno essere espulse dall'se non indossano il velo. Sono inoltre previste sanzioni per chi viene riconosciuto ...... il gasdotto- Pakistan (IP), costringendo Islamabad a cancellarlo, sulla scia dello scandalo ...da stupirsi che alcuni circoli diplomatici dell'Heartland siano molto interessati ad una più...... e " Naïs au pays des loups ", di Rémy Masséglia , battute dimisura dal regista iraniano. ... Un film girato in un paese, l', dove la sensibilità verso la protezione dell'ambiente non è ...

Iran, stretta su hijab: fino a 15 anni di carcere per le donne che non ... Entilocali-online

(Adnkronos) – Fino a 15 anni di carcere e oltre cinquemila euro di multa. Tanto rischiano le donne che in Iran decidono di uscire a capo scoperto, ovvero senza indossare l’hijab. Lo prevede un ...Otto arresti dopo l'attentato al santuario sciita a Shiraz in Iran. I sospetti sono tutti di nazionalità straniera.