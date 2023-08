Iran | nuova stretta sulle donne che non indossano l’hijab | fino a 15 anni di carcere e 5mila euro di multa

(Di lunedì 21 agosto 2023) Leiane che escono di casa a capo scoperto, senza indossare, potranno da oggi essere punite con una penaa 15die unadi oltre. È quanto previsto in un nuovo disegno di legge approvato da una speciale commissione parlamentare della Repubblica islamica dell’, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa Tasnim. Nella delibera è stato consultato anche il leader supremo Ali Khamenei, cui spetta l’ultima parola in qualunque decisione strategica. L’inasprimento della pena riguarda anche lestraniere che potranno essere espulse in caso di violazione del codice di abbigliamento, e quanti si rendano colpevoli di insultare una donna che indossa ...

... che ha l'ultima parola in tutte le questioni strategiche, è stato consultato per lalegge sul velo e ha affermato che indossare l'hijab è un dovere religioso. Indossare l'hijab è legge in...... Arabia Saudita e Argentina, mostrandosi inoltre favorevole anche all'ingresso dell'degli ... Negli ultimi giorni si sono susseguite le voci sul lancio di unavaluta lastricata in oro da parte ...... spiccano il tema della de dollarizzazione e le prospettive per la creazione di unamoneta ... L', l'Argentina e l'Algeria hanno chiesto formalmente di aderire al blocco e circa 20 altri paesi ...

Il leader supremo iraniano Ayatollah Ali Khamenei, che ha l'ultima parola in tutte le questioni strategiche, è stato consultato per la nuova legge sul velo e ha affermato che indossare l'hijab è un ...al suo programma per un nuovo Iran post-Repubblica Islamica. Per quella visita, lo ricordiamo, il governo iraniano ha convocato il nostro ambasciatore a Teheran, Giuseppe Perrone. Ma che il Mek sia ...