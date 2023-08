Ira e materiali critici | l’impatto sulla domanda e le forniture per gli Usa

(Di lunedì 21 agosto 2023) Ad un anno dal passaggio dell’Inflation Reduction Act (Ira), terzo pacchetto legislativo che insieme al Bipartisan Infrastructure Law e al CHIPS and Science for America Act ha gettato le basi della strategia industriale americana, è tempo di alcuni bilanci per quanto concerne la decarbonizzazione e gli investimenti nel settore clean-tech. Tra gli obiettivi della misura, vi è quella considerata prioritaria dall’amministrazione Biden: ridurre la dipendenza dalla Cina per ledicome litio, nichel, cobalto, terre rare e grafite, tramite investimenti nelle capacità di estrazione e raffinazione domestiche oltre alla diversificazione da Paesi partner a livello commerciale. Nell’ultimo mese sono usciti importanti studi, quantitativi e qualitativi, sulmateriale della transizione energetica ...

Lo ha capito bene Joe Biden che ha fatto approvare un anno fa l'Inflation Reduction Act (), un ... In questo contesto la richiesta dipreziosi come rame, litio, nichel, cobalto e neodimio ...Le clausole dell'sono, infatti, un motivo al centro che vede una maggiore divergenza tra gli ...di bypassare il disegno di legge e i suoi requisiti stringenti sulle forniture dei. In ......ai veicoli BEV di Stellantis di accedere agli incentivi previsti dall'Inflation Reduction Act () ... garantire la fornitura diper batterie prodotti responsabilmente non e' mai stato cosi' ...

Stellantis ha annunciato di aver investito oltre 100 milioni di dollari in CTR per la fornitura di idrossido di litio.La grande scommessa dell’amministrazione Biden: rilanciare la manifattura americana per supportare la decarbonizzazione degli Stati Uniti, con un occhio alla Cina. Ecco tutti i numeri a un anno dall’I ...