Investo 10 000 euro sul nuovo Buono Fruttifero Ordinario | ecco quanto guadagno

Leggi su blowingpost

(Di lunedì 21 agosto 2023) Oggi andremo ad analizzare un prodotto molto amato dalle famiglie e dai risparmiatori italiani: ildi Poste Italiane. Questo prodotto, recentemente aggiornato al rialzo per quel che riguarda i tassi d’interesse può essere un’ottima soluzione per salvaguardare i propri risparmi dall’inflazione selvaggia che ultimamente sta attanagliando l’pa. Scopriamo tutto nelle righe a seguire! I risparmiatori italiani conoscono bene la gamma di prodotti volti al risparmio che Poste Italiane offre oramai da decenni ai propri clienti: parliamo dei buoni fruttiferi postali. I buoni fruttiferi sono il prodotto ideale per chi decide di investire i propri risparmi in un prodotto sicuro e tutelato, inemessi da Cassa Depositi e Prestiti sono tutelati direttamente dallo Stato Italiano....