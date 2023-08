(Di lunedì 21 agosto 2023) Stando alle stime Eurostat, ogni secondo e mezzo l’industria sviluppa un nuovo composto chimico e ogni anno vengono liberate nell’ambiente oltre mille sostanze potenzialmente pericolose. Oltre 300.000 tonnellate prodotte ogni anno, 200.000 composti differenti, fino a 12.000 molecole dannose per la salute e l’ambiente. L’Europa è “sommersa” da prodotti chimici che si trovano in moltissimi prodotti di largo utilizzo e chespesso, ovvero alterano gli equilibri ormonali, con effetti potenzialmente drammatici sulla salute di adulti e bambini come malformazioni congenite, disturbi dello sviluppo neurologico o della riproduzione, tumori, diabete e obesità. Gli esperti sollecitano un maggiore impegno nella ricerca scientifica,è indispensabile definire meglio soglie di sicurezza e conseguenze ...

... presenza o meno di ingredienti controversi nelle creme, come fragranze allergeniche, cioè sostanze che possono scatenare allergia o sensibilizzazione, e potenziali, come ...Nella pratica tutto questo si traduce nel divieto di utilizzo di sostanze chimiche che influiscono sul sistema endocrino () e quelle sostanze chimiche che sono tossiche per un ...Milano, 20 lug. - Tracce di, "sostanze chimiche potenzialmente tossiche", sono state scoperte nel sangue di donne incinte e del cordone ombelicale in uno studio Usa pubblicato su 'Environmental Health ...

Interferenti endocrini, cosa sono e perché occorre attenzione DiLei

Una nuova indagine de "Il Salvagente" evidenzia la presenza di sostanze pericolose e addirittura vietate in molti deodoranti in commercio ...Lo studio “Microplastics in marine mammal blubber, melon, & other tissues: Evidence of translocation” pubblicato online e che comparirà sulla versione Trovate microplastiche nei tessuti di balene e de ...