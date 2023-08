Inter-Monza buon inizio ma non riduce le necessità Messaggio Inzaghi

Leggi su inter-news

(Di lunedì 21 agosto 2023) Il 2-0 con cui l’ha battuto ilsabato sera è un bel biglietto da visita per cominciare la stagione. Ma la vittoria all’esordio in Serie A, allo stesso tempo, non deve allontanare dagli obblighi da qui a fine mercato per completare la rosa a disposizione di. LA PRIMA È ANDATA –2-0 ha aperto la stagione ed è arrivata una vittoria bella e non scontata. Bella perché non si è mai sofferto, il gioco è stato pulito e ci sono state diverse occasioni (magari con l’andare avanti bisognerà imparare a essere più cinici). Non scontata perché arrivava contro un avversario, il, che nella scorsa stagione aveva strappato quattro punti su sei e si giocava dopo un’estate di tante incognite. L’ha tenuto bene il campo dal primo all’ultimo ...