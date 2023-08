Inter | Marotta | “Pavard? Siamo messi bene Lukaku? Delusione | non penso lo vedremo in Italia”

(Di lunedì 21 agosto 2023) “L’annuncio di? Oggi è impossibile (ride ndr)., è un obbligo cercare di essere ambiziosi e abbiamo tirato in alto in questa esigenza. Non è un’illusione che vogliamo dare ai tifosi, ma gli obiettivi bisogna tenerli alta. Il pezzo che ci manca deve portarsi dietro esperienza e autorevolezza, ma soprattutto deve essere forte. Sono soddisfatto del mercato, è il mio 47esimo mercato. In questo momentomolto diversi da quello che era il calcio degli anni ’90 e dei primi anni 2000. Dobbiamo rincorrere le grandi opportunità, non vedo una società inche oggi possa dire: ‘investo 200 milioni sulla sessione estiva'”. Lo ha detto l’amministratore delegato dell’, Beppe, ospite di Radio TV Serie A con Rds, a ...

rilancia e offre 28 milioni per Pavard Beppee Piero Ausilio , forti della volontà del francese, hanno messo sul piatto un'offerta di 28 milioni più 5 di bonus, in pratica tre ......avrebbe alzato l'offerta L'spinge per arrivare a Pavard e completare il pacchetto difensivo, la società avrebbe alzato l'offerta. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport,ha ...Per me una, anche se ha affrontato un Monza vagamente scriteriato, che dimostra la bontà della sua campagna acquisti, confermando cherimane uno dei migliori tecnici, se non il migliore ...

Siamo giunti agli sgoccioli della finestra estiva di calciomercato, che può regalare ancora molte sorprese in questi ultimi giorni. L’Inter di Simone Inzaghi, vittoriosa nella prima giornata di campio ...Beppe Marotta interviene ai microfoni di Radio Tv Serie A. L'affare Pavard. "Siamo metti bene. Abbiamo l'obbligo di essere ambiziosi. Gli obiettivi vanno tenuti alti.