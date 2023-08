rilancia e offre 28 milioni per Pavard Beppee Piero Ausilio , forti della volontà del francese, hanno messo sul piatto un'offerta di 28 milioni più 5 di bonus, in pratica tre ......avrebbe alzato l'offerta L'spinge per arrivare a Pavard e completare il pacchetto difensivo, la società avrebbe alzato l'offerta. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport,ha ...Per me una, anche se ha affrontato un Monza vagamente scriteriato, che dimostra la bontà della sua campagna acquisti, confermando cherimane uno dei migliori tecnici, se non il migliore ...

Il nome di Alexis Sanchez, che ha vestito la maglia dell'Inter dal 2019 al 2022, sta salendo di quotazioni per rinforzare il reparto offensivo e lo stesso Marotta ha commentato: "Sì sì ci sta. Quando ...Inter, Marotta: 'Pavard Siamo messi bene. Deluso da Lukaku, lui e Samardzic poco seri. Correa vuole andare' ...