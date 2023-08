Inter | Marotta | «Pavard non oggi | ma siamo fiduciosi Lukaku e Samardzic? Capitolo a parte»

(Di lunedì 21 agosto 2023) Le parole di Beppe, amministratore delegato dell’: «e Samrdzic? É mancata un po’ di serietà e rispetto»venuto ai microfoni di RadioTV Serie A su RDS, l’AD dell’, Beppeha risposto a moltissime domande tra calciomercato, nuova e vecchia stagione dei nerazzurri.SI CHIUDE? – «No,è impossibile mamessi bene, è nostro obbligo essere ambiziosi. Non vogliamo illudere i tifosi, vogliamo tenere alti gli obiettivi. Quali sono? Prendere gente competitiva, d’esperienza, di autorevolezza e deve essere forte. Questa è una delle leggi del calcio: bisogna fare un mix tra giovani e meno giovani, con i soli giovani non si vince». SODDISFATTO DEL MERCATO? – «Questo ...

... su 'RDS', Beppeè tornato a parlare anche del caso Lukaku, un capitolo ormai definitivamente concluso in casa. Lukaku (LaPresse) - Calciomercato.it'L'operazione ha lasciato tanta ...... sta bene a Milano e non prende in considerazione l'idea di partire e anche la società è sulla stessa linea e i tifosi sperano di non avere brutte sorprese: dopo Inzaghi, anchedice la ...... forse il caldo" Ferrara 16/07/2022 - amichevole /- Monaco / foto Image Sport nella foto: GiuseppeBeppe, amministratore delegato dell', ha parlato a Radio Serie A. Ha ...

Inter, Marotta: 'Pavard Siamo messi bene. Deluso da Lukaku, lui e Samardzic poco seri. Correa vuole andare' Calciomercato.com

In Italia Io penso di no, ormai mancano 10 giorni, ma non so cosa accadrà». Così ai microfoni di Radio Tv Serie A di Rds l’ad dell’Inter, Beppe Marotta. L’Inter pronta all’assalto finale per Benjamin ...L’amministratore Delegato dell’Inter Giuseppe Marotta è intervenuto ai microfoni del programma RadioTV Serie A su RDS per parlare in merito all’attualità nerazzurra e soprattutto sulle mosse di ...