Inter | arrivano difensore e attaccante | l’11 definitivo è da Triplete | FOTO

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 21 agosto 2023) Esordio vincente dell’nella 1ª giornata del campionato di Serie A. La squadra di Simone Inzaghi è una seria candidata alla vittoria dello scudetto e la prestazione contro il Monza è stata positiva dal punto di vista della manovra e in fase realizzativa. La dirigenza nerazzurra è stata protagonista sul calciomercato estivo e sono ai dettagli gli ultimi due innesti: unin grado di garantire nuove soluzioni e un. La partita contro il Monza ha confermato la qualità della rosa: la difesa è solida, il centrocampo è uno dei migliori reparti in circolazione e l’Lautaro Martinez si è confermato un grande punto di riferimento anche sotto l’aspetto realizzativo. L’oganico è completo in ogni reparto e l’allenatore avrà l’imbarazzo della scelta tra campionato e Champions ...