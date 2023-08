Inter | Arnautovic | “Vogliamo la seconda stella | brividi quando sono entrato a San Siro”

(Di lunedì 21 agosto 2023) Markocommenta al microfono della Tv austriaca Orf la vittoria dell’sul Monza per 2-0: “Voglio essere in campo il più spesso possibile, eottenere la, è per questo che siamo motivati. Abbiamo vinto 2-0,estremamente soddisfatto della nostra prestazione. Le mie emozioni erano altissime,molto contento di essere tornato a Sane all’. Non appena, ho avuto un brivido“. SportFace.

Dopo gli acquisti di Marcus Thuram e Marko, arrivati in sostituzione di Romelu Lukaku ed Edin Dzeko , ora l'studia un nuovo switch , che andrebbe a ribaltare così i 3/4 dell'attacco ...Marotta ha poi anche ammesso candidamente come Markonon fosse un obiettivo primario dell': "Avevamo altri obiettivi ma semplicemente per un fatto anagrafico, poi abbiamo colto l'...Bologna, con la partenza di, c'è un nuovo nome per l'attacco: in arrivo dall'AZ Alkmaar Jesper Karlsson Con la partenza diverso l', il Bologna deve trovare un sostituto per l'attacco. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il nuovo nome è quello di Jesper Karlsson. Jolly offensivo dell'AZ ...

Ecco i risultati delle partite della prima giornata di serie A fin qui disputate: ( Carlos Passerini) Il Diavolo ha cambiato molto o ha cambiato troppo La prima (parziale) risposta a uno dei principa ...La rivoluzione dell'Inter in attacco si accinge a diventare ancora più totale. Dopo gli acquisti di Marcus Thuram e Marko Arnautovic, arrivati in sostituzione di Romelu Lukaku ed Edin Dzeko, ora ...