INTER | ACCORDO PER PAVARD | superato anche l'ultimo ostacolo | cifre e tempistiche

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTOL'attaccante è stato scaricato dall'per i contatti che intratteneva con la Juventus, poi con i bianconeri non si è trovato l'e Romelu è rimasto a Londra. Ma al Chelsea non c'è spazio ...'Il ministro Abodi vuole un freno agli stranieri Non sono d'. Discorsi anacronistici ... L'ha giocato una partita facile, quindi non è stato un test attendibile . La Fiorentina ha Italiano ...

Inter, accordo raggiunto per Pavard: al Bayern andranno 30 milioni più 2 di bonus TUTTO mercato WEB

E' stato raggiunto un accordo tra Inter e Bayern Monaco per il trasferimento in nerazzurro di Benjamin Pavard, difensore francese ex campione del Mondo con la nazionale di Didier Deschamps: operazione ...Al Bayern andranno 30 milioni più 2 di bonus L’Inter ha chiuso per il suo nuovo difensore. I nerazzurri hanno raggiunto un accordo con il Bayern Monaco per Benjamin Pavard. Il francese arriverà a ...