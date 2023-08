Inondazioni in California | chiuso il parco della Death Valley

Il famoso Parco Nazionale della Valle della Morte dellae' chiuso a causa dellecausate dalla tempesta tropicale Hilary. 21 agosto 2023Il Centro Nazionale per gli Uragani ha avvertito sul rischio di "probabilicatastrofiche e pericolose per la vita sulla Bajae su parti degli Stati Uniti sudoccidentali fino a ...Mentre i venti sono diminuiti domenica, i forti acquazzoni della tempesta portano il rischio di"catastrofiche e pericolose per la vita" in alcune parti dellae del Nevada. 21 ...

Il terremoto 5.1 e l'uragano Hilary, California nell'incubo tra scosse e inondazioni RaiNews

La tempesta tropicale Hilary ha raggiunto la Baja California con inondazioni e alberi abbattuti. Gli unici ad essere contenti per l'arrivo della perturbazione ...Forti piogge stanno colpendo la California, con la tempesta tropicale Hilary che è arrivata dal Messico e rischia di causare inondazioni. (AGI - Agenzia Italia) Sono previste raffiche di vento da 80 a ...