Infernetto | abusivi occupano la villetta confiscata alla mafia di via Braies

(Di lunedì 21 agosto 2023) Il Presidente del Municipio Roma X Mario Falconi e gli Assessori al Sociale e al Patrimonio, Denise Lancia e Guglielmo Calcerano “Il bene, già confiscatomalavita, è stato abusivamente occupato, ma noi non ci fermiamo”. La villa di viaall’, giàcriminalità organizzata, è destinatarealizzazione di un centro per il “Dopo di noi” che, con la Legge 112/2016, una delle più avanzate d’Europa, vuole garantire specifiche tutele alle persone, in particolare minori, con gravi disabilità, soprattutto quando viene a mancare il sostegno familiare. “In questi giorni, nel corso dei sopralluoghi volti a consegnare all’ASP Asilo Savoia l’immobile confiscato di Viaall’, per potervi realizzare un centro per ...

Infernetto, abusivi occupano la villetta confiscata alla mafia di via ... Il Faro online

Occupata abusivamente la villa di via Braies confiscata alla criminalità ... In una nota, spiegano: “La villa di via Braies all’Infernetto, già confiscata alla criminalità organizzata, è destinata ...Occupata abusivamente la villa di via Braies confiscata alla criminalità ... In una nota, spiegano: "La villa di via Braies all'Infernetto, già confiscata a un noto boss della criminalità organizzata ...