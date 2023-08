Infermiera killer condannata all’ergastolo | uccise 7 neonati e tentò di ucciderne altri 6

(Di lunedì 21 agosto 2023) L’, Lucy Letby, , che ha ucciso 7 bambini e tentato di fare altrettanto con6 mentre lavorava presso il reparto di maternità del Countess of Chester Hospital nel nord-ovest dell’Inghilterra, è stata. Si tratta della pena più severa possibile ai sensi della legge britannica. I fatti sono accaduti fra il giugno 2015 e il giugno 2016. Letby non era presente in aula al momento della sentenza. Il giudice: “Crudeltà e sadismo” Il giudice che ha pronunciato la sentenza senza possibilità di condizionale, James Goss, ha sottolineato “la crudeltà e il calcolo” delle azioni dell’. “C’era una cattiveria che rasentava il sadismo nella sua azione”, ha detto Goss. E ancora: “Nel corso di questo processo lei ha freddamente negato ogni ...

