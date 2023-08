Incidenti mortali in piscina | Musumeci vuole vederci chiaro | e convoca un vertice tecnico

(Di lunedì 21 agosto 2023)in, un fenomeno di tragica attualità tornato alla ribalta nell’ultima settimana, su cui il ministrointende fare il punto. Per questo, il titolare del dicastero per la Protezione civile e le politiche del mare hato unche possa fungere da «momento di analisi e riflessione».inunLa tragedia del piccolo Stephan, il bambino di otto anni, morto dopo essere stato risucchiato dal tubo di scarico dellanelle Terme di Cretone, a pochi chilometri da Palombara Sabina. E la vicenda di una ragazzina di 12 anni, finita in coma dopo aver ...

Un 32enne è morto a Margherita di Savoia. Era in monopattino ieri mattina uando è stato investito, per cause da dettagliare, da un'auto. Trasportato all'ospedale è morto in serata. - Tragedia questa ...... le stragi filmate dagli attentatori con le bodycam addosso, le riprese a circuito chiuso della Columbine e glisu YouTube: esattamente come i passanti per la strada davanti alla ...Nella stessa tratta si sono anche verificatiper sorpassi azzardati e alta velocità e c'è chi, come l'Aci di Sondrio, interpellato dalla stampa locale, ha dato la colpa alla strada ...

Incidenti mortali in Puglia: 32enne in monopattino investito da un ... Noi Notizie

CASTEL SAN NICCOLO’ (AREZZO) – Incidente mortale questa mattina in provincia di Arezzo. Un uomo di 77 anni è rimasto schiacciato mentre tagliava una pianta per conto di un amico.Melicucco (Reggio Calabria) – È stata operata nel corso della notte e le sue condizioni sono molto gravi, la donna rimasta ferita nello scontro frontale tra due auto avvenuto ieri a Melicucco, nel reg ...