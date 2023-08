Incidente Roma | ecco l' auto contromano sulla Cassia | video

(Di lunedì 21 agosto 2023) Un’che viaggiava in contno aBis, e ha causato un terribilela mattina del 18 agosto, intorno alle 11. La vettura ha colpito un’che procedeva nel senso corretto e poi altre due macchine. Cinque i feriti di cui uno in modo grave. Ildell’contno e dell’è stato pubblicato sui social. L’è stato ripreso anche dall’ex rugbista Andrea Lo Cicero, che stava passando in moto. «Prego Dio. Vivi per miracolo per una macchina in contro manoveientana. Follia totale» ha scritto su Instagram.

Sarebbe troppo facile fare battute sui rischi di finire all'Infernetto dopo un. Ci limitiamo a sperare che non avvengano mai più incidenti mortali in nessun angolo di, sebbene chi ...L'è stato ripreso dall'ex rugbista Andrea Lo Cicero, che stava passando in moto. "Prego Dio. Vivi per miracolo per una macchina in contro mano sulla Cassia veientana. Follia totale" ha ...Viaggiava contromano sulla Cassia Bis , guidando al telefono, senza accorgersi di nulla. Così si è innescato il drammaticosulla Statale che parte dae che lo scorso 18 agosto ha provocato 5 feriti, di cui uno in maniera grave. Il video, pubblicato sui social dall'account Welcome to Favelas , è stato ...

Roma: contromano sulla Cassia Bis, pauroso incidente. L'ex rugbista Lo Cicero: «Vivo per miracolo» Corriere TV

Cinque persone ferite, di cui una in maniera grave. Quattro auto coinvolte. Una di queste contromano sulla Cassia bis a Roma ha causato tutto. Il video dell'auto contromano e dell'incidente è stato pu ...Nel pomeriggio, sempre ad Ostia, c'è stato un grave incidente stradale nel quale è rimasto gravemente ferito un 52enne che viaggia su una moto ...