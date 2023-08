Incidente nel Reggino | 3 morti tra cui una bimba di 4 anni

(Di lunedì 21 agosto 2023) (Adnkronos) – Si aggrava il bilancio dell’sulla Statale 682 Jonio-Tirreno, all’altezza di Melicuccio nel. Sono tre le vittime del violentissimo scontro frontale tra due automobili, tra cui una bambina di 4. Anche tre feriti nell’urto, tra cui un’altra bambina, trasportata in elicottero in ospedale a Messina. il Giornale dell'Umbria - il giornale on line dell'Umbria.

AGI - Una bambina di 4 anni è morta insieme a due adulti in unstradale avvenutotardo pomeriggio di domenica nei pressi di Polistena, centro agricolo della Piana di Gioia Tauro. La bambina viaggiava a bordo di una Bmw che si è scontrata ...E' di tre morti , tra cui una bambina di quattro anni, e tre feriti il drammatico bilancio di unavvenutotardo pomeriggio di domenica 20 agosto sulla strada Statale Ionio - Tirreno ,tratto che rientracomune di Melicucco , in provincia di Reggio Calabria . Unche ...all'Arena di Verona durante il festiva del Musichiere: il conduttore Mario Riva inciamparetropalco e cade in una botola riportando ferite mortali. 1979. E' un giorno di lutto per lo ...

Incidente nel Reggino, 3 morti tra cui bimba di 4 anni: ultime news Adnkronos

Disposte nuove perizie per chiarire la dinamica dell’incidente mortale costato al maestro Daniele Marchi, 50 anni, travolto ed ucciso in viale Resistenza da un’auto guidata da una docente del Bordoni ...Daniele Bertolini era un giovane ragazzo di 18 anni, la cui giovane vita è stata prematuramente stroncata da un tragico incidente stradale ...