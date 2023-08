Incidente a Melicucco | tre morti fra cui una bambina di 4 anni | grave la sorella gemella

... è quanto dichiara Antonio Marziale, Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Calabria, in relazione all'occorso ieri in prossimità dello svincolo per(RC), sulla ...'Non possiamo vivere quanto vogliamo, e moriamo anche se non vogliamo' Sant'Agostino Signore consola i cuori di chi soffre perché umanamente non si può. Per le giovani vite perse nell'sulla strada Jonio Tirreno. Per coloro che stanno lottando. Per le loro famiglie Signore ti preghiamo. Ci stringiamo al dolore delle famiglie ed esprimiamo sentite condoglianze. Il Sindaco e ...La statale 682, teatro dell'stradale, è provvisoriamente chiusa al traffico e la ...nello scontro frontale avvenuto in serata sulla superstrada Ionio Tirreno all'altezza dinel ...

Tragico incidente sulla Jonio-Tirreno: muoiono un uomo, una donna e una bimba di 4 anni RaiNews

Dolore e sgomento nelle comunità di Cittanova e San Calogero. Morta anche una bambina di tre anni. Ore di grande apprensione per i feriti ...Incidente stradale mortale a Bressanone: una coppia in sella ad un moto è morta dopo lo scontro con un furgone ...