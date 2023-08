Incendio nel centro storico di Napoli | danneggiati un ristorante e un’associazione culturale

(Di lunedì 21 agosto 2023), danni ad unFiamme hanno interessato i condizionatori, indagano i cc (ANSA) –, 21 AGO – Fiamme in via San Giovanni Maggiore Pignatelli, la scorsa notte: per cause ancora da accertare è scoppiato unche ha danneggiato i motori dei condizionatori di un locale della catena di ristoranti Tandem e diche tra l’altro sta realizzando una mostra permanente. Danneggiato anche un contatore del gas. Indagini dei carabinieri della compagnia diper individuare gli eventuali responsabili. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

I carabinieri della compagnia Napoli centro sono intervenuti a via San Giovanni Maggiore Pignatelli per un. Poco prima, per cause in corso di accertamento, le fiamme avevano danneggiato i motori dei condizionatori di un locale di una nota catena di ristoranti e di un'associazione che tra l'altro ...Analizzando i dati contenutiGlobal Catastrophe Recap redatto da Aon si scopre poi come i ... "Nonostante alcune aree popolate siano state colpite dall'di Tantallon, in particolare alla ...Benevento .nella notte nella zona industriale di Ponte Valentino. L'allarme è scattato intorno all'unapiazzale della Sanav, un'azienda specializzata nella depurazione e trattamentodi materiale ...

Bologna, incendio nel parco di Villa Ghigi. Vigili del fuoco al lavoro il Resto del Carlino

Il fumo si è fortunatamente disperso ma è stata data l'indicazione, in via precauzionale, chiudere le finestre finché l’incendio non fosse domato in quanto i materiali plastici che erano presenti nel ...ma la situazione sarà ancora monitorata nelle prossime ore. Nel frattempo gli inquirenti sono al lavoro per determinare, anche con l'ausilio dei vigili del fuoco, le cause dell'incendio.